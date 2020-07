Si allenta la pressione sul centro prelievo. L’orario di apertura si riallinea alla domanda

Si sta “allentando” la pressione sul centro prelievi del San Donato. Le aperture non stop mattina e pomeriggio, la possibilità di accesso per l’intera settimana, il doppio binario per chi ha la prenotazione e per chi si presenta senza, ha prodotto i risultati auspicati.

Rimane quindi la possibilità di accesso diretto, rimane la settimana lunga (dal lunedi al sabato e, solo per la prossima e cioè il 5 luglio, anche la domenica per chi ha la prenotazione. L’orario di apertura va adesso dalle 7.30 alle 12.40 dal lunedi al sabato.

Attivi 4 box per le prenotazioni e 2 per l’accesso diretto.