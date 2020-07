Guardia di Finanza smantella organizzazione criminale: riciclaggio di denaro frutto di spaccio

I finanzieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, sotto la direzione della Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Arezzo, hanno portato a termine una complessa

operazione di polizia giudiziaria, a contrasto del riciclaggio e dell’illecito trasferimento

all’estero di denaro, provento delle attività delittuose di traffico e spaccio di sostanze

stupefacenti.

Otto i soggetti coinvolti, a vario titolo, di cui uno tratto in arresto. Si tratta, principalmente, di

cittadini di origine nigeriana ed albanese, tutti residenti nella città di Montevarchi.

Sequestrati oltre 100 grammi di eroina ed altre sostanze stupefacenti, nonché orologi

contraffatti delle più note griffe della moda, monili d’oro e denaro contante, provento

dell’attività di spaccio.

L’operazione, convenzionalmente denominata “SHERWOOD”, trae origine dall’attività di

controllo economico del territorio e di osservazione posta in essere dai militari della

Compagnia di San Giovanni Valdarno, nelle aree di maggior rischio del Valdarno e, in

particolare, di Montevarchi. In alcuni casi, l’attività è stata compiuta anche con l’ausilio delle

unità cinofile del Corpo, provenienti da Firenze.

L’attività, purtuttavia, non si è limitata ai soli sequestri dello stupefacente, bensì è proseguita

monitorando le movimentazioni di denaro, poste in essere prevalentemente da due

trafficanti, i quali provvedevano ad esportare i proventi dell’attività illecita in Nigeria, con

banconote del taglio di 100 e 50 euro, in doppifondi, ricavati nei propri bagagli a mano.

Fondamentale, in tal senso, la collaborazione dei Finanzieri dello scalo aeroportuale di

Malpensa, che hanno provveduto al sequestro, per la violazione delle norme vigenti in

materia di esportazioni valutarie, di circa 10.000 euro, in contanti; dalla ricostruzione

effettuata monitorando i diversi viaggi in uscita dal territorio nazionale, i due soggetti

avrebbero esportato, in circa 3 mesi, oltre 62.000 euro.

L’azione di controllo della Compagnia di San Giovanni Valdarno proseguirà con la consueta

trasversalità, sotto l’aspetto investigativo, al fine di disarticolare le organizzazioni criminali

che gestiscono il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nel territorio del Valdarno.