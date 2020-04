Si conclude dopo un anno il progetto della Bottega della Salute a Chitignano

Un servizio innovativo, multifunzionale e gratuito, che nei piccoli comuni delle zone montane come Chitignano, ha garantito un livello di accesso ai servizi che altrimenti sarebbe risultato difficile. La Bottega della Salute ha messo a disposizione una varietà di servizi on line, da quelli sanitari a quelli sociali e di pubblica utilità. “La Bottega della Salute in questo anno di attività nella comunità di Chitignano si è rivelata un’esperienza molto utile – ha spiegato la sindaca Valentina Calbi – voglio ringraziare Giulia Rossi che si è occupata del servizio dimostrandosi ben formata, qualificata e molto disponibile”. La Bottega della Salute è un progetto regionale in collaborazione con Anci Toscana, attivato previo accordo con i soggetti interessati (aziende sanitarie e comuni), sulla base delle caratteristiche territoriali e dei bisogni della popolazione.