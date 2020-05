Soci, lavori in via del Cedro. Caporali: “una micro economia che riparte”

Sono partiti questa mattina i lavori in via del Cedro a Soci, un tratto di strada che da tempo attendeva una attenta riqualificazione.

Si tratta della seconda riapertura sui lavori pubblici dall’inizio ella fase 2 e dopo Bosco di Casina che ha visto le macchine e gli operai attivi già dalla scorsa settimana.

Il Vice Sindaco e Assessore alle Manutenzioni e ai Lavori Pubblici Matteo Caporali commenta: “Si tratta di lavori significativi poiché vanno a risolvere delle problematiche che si trascinano da tempo su un tratto di strada anche di collegamento. Opereremo sul fondo stradale, l’asfalto e le caditoie. Queste ultime sono fondamentali per evitare problematiche sempre più frequenti legate agli eventi meteorologici degli ultimi anni, Eventi che sempre più spesso portano ad allagamenti improvvisi e spesso dannosi. Un grazie sentito va all’ufficio manutenzione che ha seguito prima la progettazione poi i lavori stessi”.

L’investimento complessivo su questo tratto stradale è di 30 mila euro tutto da bilancio comunale. Se le condizioni del tempo lo permetteranno, gli interventi sulla strada si concluderanno in circa cinque giorni lavorativi.

Per quanto riguarda la micro economia locale Caporali commenta: “E’ una delle priorità che ci siamo dati come Giunta ovvero attivare piccoli interventi in esecuzione per dare linfa vitale alle realtà edili locali che hanno subito molto perdite durante la chiusura totale. Quindi Esecuzione e velocità di emissione delle gare per andare incontro al territorio anche in questa modalità più operativa. Anche questo progetto è stato fatto con le medesime caratteristiche”.