“Sospendiamo il pagamento degli oneri di urbanizzazione”

Molti cittadini che hanno optato per il pagamento rateizzato degli oneri di urbanizzazione, sono oggi in difficoltà lavorativa ed economica per motivi legati alla pandemia. Nonostante questo il Comune di Arezzo richiede il pagamento anche delle rate scadute durante il periodo di lockdown.

Tutto il mondo che ruota attorno all’edilizia si trova in condizioni difficili per mancanza di lavoro e in particolar modo per pagamenti non ricevuti dai committenti. Il rinvio del pagamento degli oneri, consentirebbe ai cittadini di poter in parte saldare le ditte e i tecnici che lavorano.

Chiediamo la sospensione dei pagamenti degli oneri di urbanizzazione di 1 anno e comunque fino a quando la situazione sanitaria si sia risolta e che non vengano applicati gli interessi su tale periodo, previa presentazione dell’estensione della polizza fideiussoria a garanzia come molti Comuni della Toscana hanno già fatto.