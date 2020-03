Sospesa la Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana

La 45° Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, in programma ad Anghiari dal 25 aprile al 3 maggio, è stata ufficialmente sospesa a causa dell’emergenza sanitaria mondiale dovuta al Coronavirus. Il Consiglio Direttivo, considerato il drammatico momento attraversato dalla nostra nazione e con l’obiettivo di contenere il più possibile la diffusione del contagio, ha preso atto che non sussistono le condizioni per lo svolgimento della mostra e dopo avere avvisato gli artigiani che avevano confermato la presenza, ha deciso di sospendere la manifestazione.

“Certamente comprendiamo l’enorme difficoltà che in questo momento il nostro paese sta affrontando ed ora più che mai dobbiamo continuare a tenere duro nella speranza che le cose possano migliorare il prima possibile. La macchina operativa dell’Ente Mostra, seppur limitatamente, continua a lavorare per organizzare al meglio uno degli eventi più attesi dell’anno e che faremo di tutto per non annullare”.

Queste le parole del presidente Giovanni Sassolini in rappresentanza del Consiglio Direttivo ed a nome di tutti gli organizzatori (Camera di Commercio di Arezzo, Comune di Anghiari, Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Confartigianato Imprese Arezzo, CNA Arezzo, Associazione Pro-Anghiari e Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo). Non si tratta di un annullamento, ma di una sospensione in attesa che la situazione torni alla normalità. La speranza è che questo accada il prima possibile e che la Mostra (con le botteghe artigiane ad animare il centro storico di Anghiari) si possa recuperare nell’anno 2020, in una data che sarà eventualmente decisa nelle prossime settimane.