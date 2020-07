Spettacoli all’Anfiteatro al via, modifiche anche alla circolazione

“Anfiteatro sotto le stelle”, eventi e spettacoli nei mesi di luglio e agosto

Divieti di sosta in alcuni tratti di via Margaritone e via Assab

Il Comune di Arezzo ha programmato eventi di musica, teatro, danza e intrattenimento, nell’ambito della manifestazione “Anfiteatro sotto le stelle”, organizzati dalla Fondazione Guido di Arezzo presso l’Anfiteatro Romano nei mesi di luglio e agosto.

In virtù di questo, è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Margaritone, lato civici dispari, nel tratto compreso tra il n. 13 e via dell’Anfiteatro, nei seguenti giorni e orari:

dalle ore 7 del 23 luglio alla ora 1 del 25 luglio;

dalle ore 7 del primo agosto alla ora 1 del 2 agosto;

dalle ore 7 del 25 agosto alla ora 1 del 26 agosto

E’ altresì istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Assab, lato civici dispari, negli 8 stalli di sosta ricompresi tra il n. 1 e via Crispi, nei seguenti giorni ed orari:

dalle ore 7 del primo agosto alle ore 7 del 2 agosto;

dalle ore 7 del 5 agosto alle ore 7 del 6 agosto;

dalle ore 7 del 25 agosto alle ore 70 del 26 agosto​