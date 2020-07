Stasera la gara podistica “Arezzo riparte di corsa”. Interessato il centro della città

Dalle ore 18 scattano divieti di sosta e di transito. Modifiche alla circolazione

Questa sera il centro della città sarà interessato dallo svolgimento, nel rispetto delle norme anti Covid-19, della gara podistica “Arezzo riparte di corsa”, che avrà inizio alle ore 21 e interesserà varie strade del centro cittadino.

Le gare del settore giovanile partiranno da via Crispi (intersezione con via Margaritone) per arrivare in via Roma. La gara degli adulti (3 km) invece seguirà il seguente percorso: partenza da via Guido Monaco lato Stazione, rotatoria di piazza Guido Monaco, via Petrarca, via Porta Buia, via Garibaldi fino a piazza Sant’Agostino, via Margaritone, via Crispi, via Roma, rotatoria di Piazza Guido Monaco, via Petrarca, via Porta Buia, via Garibaldi fino a piazza Sant’Agostino, via Margaritone, via Crispi e arrivo in via Roma. In virtù di questo

A) dalle ore 18 alle ore 23.30 divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Margaritone (tratto compreso tra piazza Sant’Agostino e via Crispi); via Crispi (tratto compreso tra via Margaritone e via Roma); via Roma; piazza Guido Monaco; via Garibaldi (lato civici dispari, del tratto compreso tra via Porta Buia, via Guido Monaco e via Madonna del Prato); via Guido Monaco (tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Guido Monaco);

B) dalle ore 19.30 alle ore 23.30 divieto di transito dei veicoli in via Guido Monaco (tratto compreso tra la piazza omonima e piazza della Repubblica);

B1) dalle ore 20 alle ore 23.30 divieto di transito dei veicoli in piazza Guido Monaco (nella parte della rotatoria compresa tra i due tratti di via Guido Monaco e rivolta verso via Roma), in via Roma, in via Crispi e nelle strade che vi si immettono;

C) dalle ore 20 alle ore 23.30 divieto di accesso dei veicoli in via Petrarca in direzione di piazza Guido Monaco;

D) dalle ore 20.45 alle ore 23.30 vietato l’accesso dei veicoli, eccetto residenti, nel tratto di via Garibaldi compreso tra via San Lorentino e via Isidoro del Lungo;

E) dalle ore 20.45 alle ore 23.30 è invertito il senso di marcia di via Assab: i veicoli in transito, giunti all’intersezione con via Crispi, per immettersi sul flusso di circolazione hanno l’obbligo di arrestarsi, dare la precedenza ai veicoli in transito (STOP) nonché l’obbligo di svoltare a sinistra;

F) dalle ore 20.45 alle ore 23.30, nel percorso della gara è temporaneamente sospesa la circolazione veicolare, limitatamente al tempo strettamente necessario per consentire il passaggio degli atleti