Didattica musicale on-line con la rassegna “Proxima Learning”

Pillole di didattica musicale con i docenti di Proxima Music. Il mese di agosto della scuola aretina sarà caratterizzato dalla nuova rubrica digitale “Proxima Learning” che si svilupperà attraverso una serie di brevi video-tutorial orientati a promuovere l’educazione e la conoscenza del mondo dei suoni. Gli appuntamenti prenderanno il via da martedì 4 agosto con un approfondimento sul canto lirico tenuto dalla docente Lali Mishvelia e si ripeteranno poi con cadenza settimanale, prevedendo una fruizione libera e gratuita da parte di ogni utente del web sulla pagina facebook e sul canale youtube di Proxima Music.

Ogni video di “Proxima Learning” avrà per protagonista un insegnante che proporrà un curioso approfondimento tra ritmi e parole relativo al canto o ai diversi strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione o elettrici. Il primo momento sarà musicale con l’esecuzione di un brano per mostrarne le potenzialità artistiche ed espressive, poi il docente spiegherà la particolare tecnica utilizzata, presenterà le metodologie didattiche impiegate nel corso delle lezioni di Proxima Music e illustrerà alcune curiosità legate al mondo dei suoni. Questo percorso digitale rappresenterà un’occasione per incuriosire e per appassionare alla musica, accompagnando fino alla ripresa delle vere e proprie lezioni dal vivo fissata per metà settembre: la scuola aretina è infatti al lavoro per strutturare il nuovo anno accademico di corsi che saranno rivolti a tutte le età a partire dai cinque anni.

«“Proxima Learning” – commenta Emanuele Massotti, direttore artistico di Proxima Music, – è un format ideato per fornire nozioni tecniche a cantanti e musicisti e, allo stesso tempo, per far scoprire a chi non è cantante e musicista tutto ciò che ruota intorno all’esecuzione di un brano. I video permetteranno di utilizzare il mese di agosto per stimolare curiosità verso la musica e per portare avanti il nostro impegno nell’educazione musicale che troverà concretizzazione a settembre con l’attesa ripresa dei corsi dal vivo».