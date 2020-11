Subbiano: sabato e domenica consegna delle mascherine in modalità Drive-Through

“Drive-through”, al via la consegna della mascherina direttamente in automobile senza scendere dall’auto, per evitare ogni forma di contatto. Sabato 14 novembre dalle ore 9 alle 13 e domenica 15 novembre dalle ore 9 alle ore 12 la distribuzione delle mascherine con il nuovo metodo promosso dall’amministrazione comunale di Subbiano.

Il punto di prelievo scelto dal Comune che garantisce sicurezza è il parcheggio davanti al Centro Eventi in via Salvemini lato ingresso Stadio. “Le mascherine, 5 per ogni persona , sono solo per i residenti nel capoluogo di Subbiano,” dice l’Assessore Paolo Domini ” saranno ritirate in auto da un solo componente della famiglia, munito di mascherina, che dovrà esibire la tessera sanitaria al momento della consegna, sia propria, che dei familiari per i quali si ritira il dispositivo di protezione, per essere annotati nell’elenco degli aventi diritto fornito dal Comune.”

Le mascherine sono quelle inviate dalla Regione Toscana che ai residenti nelle frazioni vengono distribuite a domicilio , e che già in parte sono state consegnate a cura dei Circoli, ProLoco, Associazioni e volontari di quelle località. “La consegna di Sabato e Domenica “Drive-through”” continua l’Assessore Domini ” è realizzata grazie alla preziosa collaborazione e coordinamento della Confraternita di Misericordia di Subbiano insieme alle Associazioni del Territorio. La raccomandazione è evitare affollamenti , automobilistich e non ,ed inoltre saper attendere con pazienza il proprio turno.” Chi non potrà andare in auto a ritirarle, potrà farlo a piedi, mantenendo le distanze e giungendo ad una corsia predisposta a questo scopo, chi non potrà comunque farlo, e solo eccezionalmente, potrà contattare il numero telefonico del Comune di Subbiano 0575.421749 per prenotare altre modalità di consegna.