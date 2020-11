A Talla è attivo il nuovo impianto di video sorveglianza che grazie ad un sistema che prevede doppie telecamere, è in grado di filmare e registrare la circolazione in entrata ed uscita dal paese, di rispondere a comandi precisi individuando ad esempio solo il passaggio di alcuni veicoli sospetti e contemporaneamente di leggere tutte le targhe.

Al momento l’obiettivo del progetto non è sanzionatorio, ma è quello di garantire una maggiore sicurezza del territorio: le immagini video registrate infatti saranno a disposizione delle forze dell’ordine. L’impianto è in grado di registrare in qualunque condizione atmosferica e fino a 250 Km orari e di inviare messaggi immediati in caso di veicoli sospetti segnalati dalle forze dell’ordine.

“Il nuovo impianto di video sorveglianza è uno strumento importante per la sicurezza non solo di Talla ma dell’intero Casentino – ha spiegato la sindaca Eleonora Ducci – grazie ad un impianto avanzato siamo in grado di fornire informazioni fondamentali alle forze dell’ordine che avranno a disposizione video live e segnalazioni in tempo reale, riuscendo così ad intervenire in tempi rapidi”.