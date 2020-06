Summer Camp: tornano i campi solari del Tennis Giotto

Un’estate tra tennis, nuoto, inglese e attività manuali con i Summer Camp 2020.

Il Tennis Giotto si prepara ad ospitare una nuova edizione dei campi solari rivolti a bambini e ragazzi tra i 4 e i 16 anni che prenderanno il via da lunedì 15 giugno e che proseguiranno ininterrottamente fino a venerdì 28 agosto, mettendo in campo ogni sforzo necessario per confermare questo importante servizio rivolto alle famiglie aretine.

I Summer Camp 2020, nati dalla volontà del circolo cittadino di procedere ad un graduale ritorno verso la normalità, si svolgeranno all’aperto e nel pieno rispetto di ogni misura igienico-sanitaria necessaria per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Ogni giornata, ad esempio, si aprirà con la misurazione della temperatura al momento dell’arrivo all’impianto e con la divisione degli iscritti in piccoli gruppi, poi ogni istruttore porrà una particolare attenzione verso il mantenimento del distanziamento interpersonale, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la costante sanificazione di ambienti e materiali.

La programmazione del Tennis Giotto prevede un calendario strutturato attraverso tante diverse attività tenute da uno staff con sedici persone tra maestri del circolo e altri professionisti qualificati che proporranno svariate opportunità di formazione e divertimento. La ricchezza dell’impianto di via Divisione Garibaldi permette infatti di ospitare numerose discipline sportive (dai corsi di tennis al nuoto in piscina) e fornisce luoghi adeguati dove svolgere lezioni di inglese, attività motorie, esperienze manuali e creative.

Le iscrizioni avranno valenza settimanale e le giornate si apriranno con l’accoglienza a partire dalle 8.30, mentre la conclusione si adeguerà alle esigenze di ogni singola famiglia perché sarà possibile scegliere se frequentare i campi solari fino alle 12.30 (senza pranzo) o fino alle 14.00 (con pranzo). Un massimo di venti iscritti, inoltre, potrà rimanere fino alle 17.30 in virtù della proposta full-time.

I Summer Camp 2020 si svolgeranno con un numero di posti limitati e con rigidi standard organizzativi, dunque è raccomandata la prenotazione entro la settimana precedente recandosi presso la segreteria del Tennis Giotto per la sottoscrizione dell’iscrizione e dell’apposito patto di corresponsabilità stilato per i campi solari.

«I Summer Camp – spiega Fabio Giuliattini, vicepresidente del Tennis Giotto, – sono ormai da molti anni un punto di riferimento per centinaia di famiglie aretine che affidano i loro figli al nostro circolo per il periodo estivo, dunque la priorità era di mantenere questo servizio e di riorganizzarlo alla luce delle attuali disposizioni normative per garantire la massima sicurezza. Dopo quasi tre mesi di stop di ogni attività, inoltre, ci sembrava importante lanciare questo messaggio di ritorno alla normalità per offrire a tanti bambini e ragazzi l’opportunità di tornare a stare insieme, di divertirsi e di fare sport».