Svelata la targa “Passaggio 6 maggio 1799”. Contraddistingue l’area sopra largo Ivan Bruschi e in cima a via dei Pileati.

Nel Consiglio Comunale del gennaio 2017 il consigliere Egiziano Andreani, co-firmatario insieme ad altri di un atto di indirizzo, aveva sollevato la richiesta di intitolare un luogo significativo della città alla memoria dell’insorgenza del Viva Maria. Il dibattito in aula, perpetuatosi per più sedute, si era conclusa con la delibera 108 del 24 luglio 2017. In essa la denominazione prescelta era: “Insorgenza Aretina Antigiacobina del 6 maggio 1799”.

Con la delibera di Giunta 405 del 4 novembre scorso, che ha fatto proprie le indicazioni e i pareri di prefettura e deputazione di storia patria per la Toscana, si è giunti alla definitiva denominazione.

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha sottolineato come la targa sia intitolata ad un momento significativo per la storia di Arezzo. “Importante quindi relativamente ad una vicenda aretina e non lesivo alla memoria della comunità ebraica”.

Il consigliere comunale Egiziano Andreani ha ricordato, inoltre, come oggi ricadano anche i 220 anni dall’istituzione della Provincia di Arezzo.