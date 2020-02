Teatro Aurora: annullato ROGER con Emilio Solfrizzi

Si comunica che per una improvvisa lieve indisposizione l’attore Emilio Solfrizzi non potrà essere in scena questa sera – giovedì 27 febbraio 2020 – presso il Teatro Aurora di Scandicci, per lo spettacolo ROGER, in cartellone nella rassegna Auroradisera, organizzata dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Lo spettacolo sarà recuperato ad aprile in data da definire.

Restano comunque confermate tutte le prossime date previste nel circuito FTS, compreso l’incontro con il pubblico a San Giovanni Valdarno di domenica, alle 18, presso il Museo delle Terre Nuove a Palazzo d’Arnolfo.

Roger sarà quindi regolarmente in scena domani, venerdì 28 febbraio, al Teatro Roma di Castagneto Carducci, domenica 1 marzo al Masaccio di San Giovanni Valdarno Teatro Masaccio, lunedì 2 e martedì 3 al teatro dei Servi di Massa.

