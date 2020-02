Premio Letterario “Santucce Storm Festival” di Castiglion Fiorentino, al via la sesta edizione

È bandita la 6ª edizione del Premio Letterario “Santucce Storm Festival” organizzato dalla Città di Castiglion Fiorentino, per elaborati in lingua italiana inediti o editi. La partecipazione è aperta a tutti i cittadini dell’Unione Europea e non comporta alcuna tassa. È prevista la sezione Narrativa – Romanzo o Racconto. Per partecipare, quindi, si può inviare un romanzo o una raccolta di racconti organica che non superino le 600.000 battute corrispondenti a 200 pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna o un racconto che non superi le 60.000 battute corrispondenti a 20 pagine di 40 righe e 75 battute ciascuna. Il premio consiste in kg. 5 (cinque) di libri. Ciascun concorrente dovrà iscriversi al concorso inviando la propria richiesta a: Segreteria del Premio letterario “Santucce Storm Festival” c/o Comune di Castiglion Fiorentino (Ar) Piazza del Municipio, 12, entro il 15 Aprile 2020, ovvero inviando una mail all’indirizzo: [email protected];

La domanda di partecipazione deve indicare:

− l’autore (e/o lo pseudonimo);

− il titolo del racconto ed il numero di pagine;

− una succinta trama del racconto (facoltativa);

− la casa editrice ovvero l’indicazione che si tratta di un inedito.

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati in formato digitale preferibilmente pdf, non saranno accettati elaborati cartacei. Solo ed esclusivamente per gli elaborati editi è richiesta, se possibile, la consegna di n.1 copia in formato cartaceo. Si può partecipare con un solo elaborato; l’invio di più elaborati è motivo di esclusione dal Premio. I testi devono essere del tutto privi di errore di battitura; la presenza di refusi sarà considerata titolo di demerito. A conclusione della 6ª edizione una copia di ciascun romanzo/racconto sarà depositata presso la Biblioteca Comunale del Comune di Castiglion Fiorentino, che costituirà un apposito fondo intitolato al Premio “Santucce Storm Festival” Copia del bando può essere visionata e scaricata al seguente indirizzo Web: http://www.comune.castiglionfiorentino.ar.it La premiazione si terrà in data 8 Dicembre 2020 o in una data che la Segreteria avrà cura di fornire successivamente. In quella sede saranno proclamati i vincitori.