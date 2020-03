Teatro Comunale di Cavriglia: poesie e brani recitati in diretta facebook dalla pagina ufficiale del Comune

“Se non potremo andare a teatro, un po’ di teatro verrà a casa nostra!”.

Comune di Cavriglia e Materiali Sonori, per non lasciarci soli in questo momento in cui sembrano crollare tutte le certezze, organizzano una mini rassegna di musica e poesia live in diretta Facebook dalla pagina istituzionale del Comune di Cavriglia per portare gli artisti amici del Teatro di Cavriglia direttamente in casa nostra. Il nuovo cartellone “social” prevede una serie di appuntamenti con nostri amici musicisti, poeti, scrittori, attori e artisti a partire dalle 21 e 30 di giovedì 19 marzo almeno per dieci giorni. Sarà sufficiente seguire la diretta sulla pagina facebook del Comune di Cavriglia e provare a sognare di nuovo!

Hanno promesso che interverranno, in diretta o con un video, con una piccola e preziosa performance o semplicemente con un saluto:

Bobo Rondelli, Nada, Giacomo Rossetti, Letizia Fuochi, Girolamo Mimmo Calcara, Arlo Bigazzi, Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli, Chiara Cappelli, Pierfrancesco Bigazzi, Simone Baldini Tosi, Maurizio Geri, Whisky Trail, Superpippo Gabellini, Stefano Saletti & Sale, Finaz (Bandabardò), Marco Zampoli & Letizia Bonchi e Mattia Calosci di Flame Parade, Marco Badiali, Francesco Frank Cusumano, Caterina Meniconi, Enrico Fink, Michele Marini, Mirio Cosottini, Lorenzo Boscucci, Lorenzo Moka Tommasini, Bob Corn, Compagnia della Salamandra, un intervento speciale di “Quelli di Majakovskij!”. E altri ne seguiranno.

Il coordinamento di questa “nuova rassegna virtuale” è di Francesca Pieraccini e Giampiero Bigazzi.