Tellini ai concittadini “con 69 persone positive nella vallata, ora più che mai, dobbiamo essere responsabili e attenti”

Cari concittadini,

Mi sento di richiamare la vostra attenzione in un momento così delicato per la nostra vallata.

Noi amministratori abbiamo più volte fatto appello al senso di responsabilità di ognuno di voi, e lo abbiamo fatto nel momento più difficile dell’emergenza che stiamo vivendo, quando a causa del lockdown nei mesi di marzo e aprile, potevamo uscire solo per andare al lavoro e per fare la spesa.

Eppure i numeri in Casentino erano molto inferiori a quelli di oggi.

Sono 69 le persone attualmente positive in vallata, un numero che abbiamo raggiunto in sole tre settimane, dopo mesi in cui eravamo a contagio zero.

Minimizzare una situazione che appare evidentemente preoccupante non lo trovo responsabile. È importante riportare alta l’attenzione, tornare tutti a comportarci come avevamo imparato a fare nei mesi di lockdown.

Purtroppo la velocità con cui si accendono focolai a volte ci lascia disarmati: basta un solo comportamento sbagliato per scatenare una serie di contagi a catena e mettere a rischio il lavoro di mesi.

Ora più che mai, dobbiamo essere responsabili e attenti:

Evitiamo assembramenti, indossiamo la mascherina e stiamo a distanza, è necessario abbassare la curva dei contagi prima dell’autunno.

Giampaolo Tellini