Terranuova, Agevolazioni TARI per utenze non domestiche in relazione all’emergenza Covid-19 L’Assessore Quaoschi: “Non si paga per i giorni di chiusura. Per sostenere questa misura impegnati 200 mila euro”

Il Comune di Terranuova Bracciolini, con deliberazione unanime del Consiglio Comunale, ha stabilito la riduzione del 100% della TARI per i giorni di chiusura per le utenze non domestiche e il differimento delle scadenze al 30/09, 30/11 e 31/01/2021 per tutti i contribuenti.

“Per sostenere questa importante misura a sostegno delle nostre attività produttive – spiega l’Assessore Massimo Quaoschi – il Comune ha impegnato risorse proprie per ben 200 mila euro”.

“Possono beneficiare della riduzione pari al 100% per i giorni di chiusura dell’attività – specifica Quaoschi – le categorie di utenze non domestiche che, per effetto dei vari DPCM, hanno dovuto sospendere la loro attività nel periodo dell’emergenza Covid 19. Per ottenere l’agevolazione, che sarà applicata in detrazione nella rata a saldo, si dovrà presentare una specifica istanza al Comune entro il 30/09/2020 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune”.

L’intervento sulla Tari va a completare il pacchetto di agevolazioni tributarie per le attività economiche di Terranuova che per l’anno 2020 prevede, per la Cosap l’esenzione per i pubblici esercizi, l’esenzione sulle “tende” ed il differimento delle scadenze di pagamento, differimento previsto anche per l’imposta sulla pubblicità.