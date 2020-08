Oggi l’apertura al pubblico del percorso museale “I colori della Giostra” . Andreani (Lega): “Fiore all’occhiello per la manifestazione e per la città. Tutto cominciò con il mio atto di indirizzo. Il Saracino valore da tramandare”

“Il percorso espositivo dedicato alla Giostra del Saracino è un fiore all’occhiello per la manifestazione e un regalo per la città. A nome del gruppo consiliare della Lega Nord Toscana – Salvini, esprimo soddisfazione per questo progetto portato a termine dall’amministrazione. E ricordo con orgoglio che il punto di partenza fu il mio atto di indirizzo, firmato anche da Alessandro Casi, presentato in consiglio comunale nell’agosto del 2016, con cui chiedevo al sindaco e alla giunta di impegnarsi a realizzare un archivio di immagini riguardanti la Giostra, oltre alla realizzazione di un museo con l’esposizione di costumi e armamenti utilizzati nel corso degli anni”.

Egiziano Andreani, capogruppo della Lega Nord, commenta con grande favore l’apertura al pubblico del percorso espositivo allestito all’interno di Palazzo dei Priori, fissata per oggi, giovedì 6 agosto, alle ore 18.

“La Giostra del Saracino è un evento culturale con radici storiche che affondano nel Medioevo, è parte integrante della vita cittadina. Tramite i quartieri coinvolge migliaia di persone ed è uno straordinario veicolo di promozione turistica ed economica per il nostro territorio, oltre a rappresentare l’anima di Arezzo. Si tratta di un evento cavalleresco unico al mondo e proprio per questo è giusto tramandare alle nuove generazioni la memoria storica della “Giostra ad burattum”.

Sono sicuro che l’esposizione “I colori della Giostra” sarà apprezzata dal pubblico, aretino e non, perché si tratta di una combinazione ben riuscita di nuove tecnologie e tradizione, in cui si respira un’atmosfera ricca di fascino in ogni sala.

Un plauso da parte mia a tutti coloro che vi hanno lavorato e che hanno contribuito ad arricchire Arezzo con un altro gioiello d’immagine e cultura”.