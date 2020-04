Terranuova Bracciolini, al via l’iniziativa ‘Archivi quotidiani’ per raccogliere foto e testimonianze dalla quarantena

Si chiama ‘Archivi quotidiani’ ed è la nuova campagna promossa da Culture Condivise per la raccolta di fotografie per Archivio 900, l’archivio di memorie fotografiche del Comune di Terranuova Bracciolini, composto anche da donazioni di privati cittadini e custodito nella Biblioteca Comunale Le Fornaci.

Prendendo spunto da un’iniziativa della Biblioteca civica di Cologno Monzese<https://www.facebook.com/bibliotecacologno/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDwzhVkiu-y195kwF99s-61wADu9dJZ94-eW18IowabiCo25mplr3tNeppA-rCLhKK_kcYoea_z1gd5>, l’intento è quello di raccogliere fotografie e testimonianze di questo particolare momento storico che la nostra comunità sta vivendo, in seguito alla diffusione del Covid-19, per poterle poi inserire nell’archivio digitale e renderle visibili e consultabili da tutti.

“Il nostro archivio fotografico del 900 – ha detto l’Assessore alla cultura, Caterina Barbuti – contiene la memoria della comunità e servirà anche a raccontare questo tempo e a lasciarne traccia per chi un giorno vorrà sfogliare questo archivio digitale e vedere come abbiamo vissuto questi giorni di quarantena”.

Per partecipare alla raccolta, è necessario inviare le foto di Terranuova come la vedete dalle vostre finestre, dalle vostre terrazze, dai vostri giardini (restate a casa, non occorre uscire!), le foto dei vostri giorni di isolamento che volete condividere.

In questo momento particolare e fuori dall’ordinario può essere un buon modo per sentirsi partecipi e parte della comunità. I ricordi personali creano la memoria collettiva.

Per informazioni su come partecipare alla raccolta e per inviare le vostre fotografie scrivere all’indirizzo: [email protected]

Per visitare il sito di Archivio 900: http://www.terranuova-archivio900.it/<http://www.terranuova-archivio900.it/?fbclid=IwAR01hkzuHCTZ2IuOIbBXuL-0dOyax9mh-QVzWI96wn9CMxv8UKACBk_Iczk

La Biblioteca Le Fornaci nonostante la chiusura fisica continua con un’attività sui suoi canali web: seguitela su Facebook (Culture Condivise) e su Instagram (@culturecondivise), oppure richiedete l’iscrizione alla newsletter scrivendo a: [email protected]<mailto:[email protected]>

Così da rimanere aggiornati sulle iniziative, le rubriche, i consigli di lettura e le differenti modalità possibili per fruire risorse digitali online. ?