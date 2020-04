Bimba uccisa dal padre a Levane. Arma recuperata sul fondo del pozzo

È stata recuperata dai vigili del fuoco in fondo al pozzo dove si è gettato dopo aver colpito a morte, al collo, la figlioletta di neppure 4 anni e l’altro figlio di 12, che è riuscito a salvarsi rifugiandosi dai vicini, l’arma con cui li ha aggrediti: un attrezzo da cucina orientale, simile a una roncola.

Che cosa abbia scatenato la furia omicida del bengalese che ieri ha compiuto questo terribile delitto nell’abitazione in cui risiedeva a Levane resta da chiarire. Al momento si trovava in cassa integrazione per l’emergenza Covid. È operaio in una ditta di ripulitura metalli che ha, come molte altre, l’attività sospesa.

Ieri, intorno a mezzogiorno, era a casa con i bambini, mentre la moglie era uscita per la spesa quando li ha aggrediti.

Importante sarà la testimonianza del bambino. Dovrebbe essere sentito oggi dagli investigatori, sempre se sarà in grado visto il forte choc. E anche quella della mamma.

Per il padre, piantonato fin da ieri in ospedale, dopo il recupero dal pozzo, nel quale secondo testimoni si sarebbe gettato nudo e con l’arma ancora in mano, e’ scattato l’arresto. Appena si riprenderà verrà trasferito in carcere.

Le indagini condotte dai carabinieri, giunti immediatamente sul posto, sono coordinate dal Pm Laura Taddei. Disposta l’autopsia sul corpo della piccola.