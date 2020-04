Terranuova, terminata ieri la distribuzione delle mascherine

Il Sindaco Chienni: “Un grande ringraziamento ai volontari, ai dipendenti, alle aziende e alle associazioni che in queste ore stanno continuando a donare presidi di protezione individuale”

In poco più di due giorni sono state consegnate quasi 25000 mascherine sull’intero territorio comunale. È questo il risultato a cui plaude il Sindaco di Terranuova, Sergio Chienni, che rivolge un “grande e sentito ringraziamento a volontari e dipendenti comunali che in poche ore hanno distribuito i presidi sanitari ai residenti e ai domiciliati del comune”.

“Senza questo prezioso lavoro – aggiunge – non saremmo mai riusciti a farlo in così breve tempo in un territorio esteso come il nostro con tante case sparse. In molti hanno messo a disposizione del tempo e la propria auto facendo così un servizio gratuito all’intera comunità”.

Intanto, proprio in queste ore, il Comune ha ricevuto in donazione altri presidi di protezione individuale da un’azienda e da un’associazione del territorio, la Biemme Carta e l’AICSEF.

“Questi ulteriori presidi – afferma il Sindaco – saranno distribuiti sul nostro territorio, dando priorità alle categorie più esposte a rischio contagio come il personale sanitario e le Forze dell’ordine impegnate quotidianamente in prima linea per garantire la nostra salute e la nostra sicurezza. In tal senso – conclude Sergio Chienni – invito, ancora una volta, al rispetto delle regole e richiamo al senso di responsabilità che ciascuno di noi deve sentire, per rispetto di sé stesso, ma soprattutto degli altri”.