Valdarno: report consegna spesa e medicinali a domicilio e consegna mascherine

Continua senza sosta con il passare delle settimane l’attività svolta dalla Protezione Civile Montevarchi e dalle Associazioni Carabinieri del Valdarno, Carabinieri sezione di Montevarchi, Bakonghe, Curva Rossoblù, dall’Associazione calcio Pestello e da tanti singoli volontari nel territorio comunale per la consegna a domicilio di spese e medicinali a persone fragili, anziane e con difficoltà ad uscire. Sono stati 192 i servizi di informazione, e 219 le consegne a domicilio, di cui 147 per la spesa e 72 per la consegna di medicinali

per un totale di 411 servizi svolti.

Tra le consegne a domicilio 200 sono state effettuate nell’arco della giornata mentre 19 il giorno successivo alla richiesta. In totale, nelle 4 settimane di svolgimento del servizio si sono avuti 498 attività di informazione, 347 consegne a domicilio per la spesa e 144 consegne a domicilio per i medicinali per un totale di 999 servizi svolti.

Circa 1.174 sono i km percorsi per coprire il tratto dal luogo dove si è svolta la spesa e la consegna al domicilio del richiedente. A questi vanno aggiunti anche i km percorsi per gli appelli con auto e megafono per invitare le persone a restare a casa e i servizi di consegna delle mascherine che portano il totale dei km a oltre 1.700 e le ore di lavoro complessive

dei volontari ad 842.

Ricordiamo che il numero 3398761332 è attivo tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle ore 20.

Sono stati coinvolti in questi giorni 503 volontari che hanno svolto anche altri

servizi, come la diffusione dell’invito del Sindaco a rimanere a casa per tutto il territorio comunale, la consegna di mascherine, la consegna di dispositivi per la scuola ad alcuni alunni. Li ringraziamo per questa loro attività che continuerà anche nelle prossime

settimane, considerato che il periodo di distanziamento sociale è stato prorogato fino al 3 aprile.

L’intento principale è di aiutare le persone fragili a non uscire di casa per evitare anche la più piccola possibilità di contagio.