Terranuova Traiana: la rosa 2020-2021

Terza stagione consecutiva nel campionato regionale di serie C2 per il Terranuova Traiana calcio a 5 che per la stagione 2020-2021 è affidato a mister Roberto Russo. I biancorossi dopo il sesto posto da matricola di due anni fa e il settimo del passato torneo, 30 punti in 21 giornate sulle 26 totali e concluso anzitempo causa Covid-19, ripartono con una nuova guida tecnica. Dopo l’era Guerritore, in riva al Ciuffenna sbarca Russo che arriva in Valdarno dopo 4 stagioni a Monteriggioni e la passata in C1 come secondo all’Ibs Le Crete. Buona la squadra allestita dal responsabile di settore Marco Natalini, con il supporto di Lamberto Giorgetti, che parte con l’obiettivo di far bene, provando a togliersi qualche soddisfazione ad alta quota. Sarà una stagione anomala anche in considerazione dell’accorpamento dei campionati di serie C2 e serie D. Scelta deliberata lo scorso agosto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana della Figc-Lnd su proposta del responsabile per il calcio a 5 della Toscana, valutate le motivazioni mirate a limitare le difficoltà causate dall’emergenza Covid–19. Da quanto si apprende dai media specializzati l‘obiettivo del Comitato è quello di arrivare alla composizione di quattro gironi di C2 che possano ridurre le distanze chilometriche e di conseguenza facilitare le trasferte di società periferiche. Le previsioni parlano di un girone tirrenico, uno centro-mare, uno centro-terra e uno di terra che dovrebbe essere prevalentemente composto dalle società senesi e aretine.

Prime uscite amichevoli. Domani, venerdì 25 settembre, triangolare a Livorno con La 10 Soccer Livorno, club creato dal grande Igor Protti, e Futsal Massa. Mercoledì 30 a Staggia Senese alle 21.30 contro la Polisportiva Staggia

Di seguito lo staff terranuovese e la rosa biancorossa a disposizione di mister Russo che ha iniziato la preparazione un paio di settimane fa.

Staff.

Marco Natalini RESPONSABILE DIVISIONE CALCIO A 5

Eleonora Fratini SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Lamberto Giorgetti DIRETTORE SPORTIVO

Gaetano Bonura ACCOMPAGNATORE UFFICIALE

Roberto Bonaccini TEAM MANAGER

Rosa.

Portieri: Leonardo Brogi (99, Futsal Sangiovannese, serie B), Andrea Caselli (1984), Lorenzo Rosati (’92);

laterali: Alessio Bonura (’93), Leonardo Francini (99, Zona Franca), Francesco Ghiani (98, San Giovanni calcio a 5, serie C2), Mirko Masini (99, San Giovanni calcio a 5, serie C2) Tommaso Natalini (93), Marco Pianigiani (’89);

centrale: Mattia Bacci (’99), Agustin Alexis Bianco (Real Marzocco), Edoardo Fratini (’00), Alessio Pellegrino (’96);

universale: Claudio Iannicelli (’84);

pivot: Simone Biagiani (’91), Samuele Camiciotti (00), Giulio Canacci (99, Badia a Roti), Andrea Salerno (’00).