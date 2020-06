Terranuova Traiana, raggiunto l’accordo di collaborazione con Martina Fabbri, nuova responsabile dell’area comunicazione e relazioni esterne

Si allarga la famiglia del Terranuova Traiana e da oggi si colora di rosa. Il club di piazza generale Felice Coralli comunica di aver raggiunto l’accordo di collaborazione con Martina Fabbri che sarà la nuova responsabile dell’area comunicazione e relazioni esterne.

Fortissimamente voluta dal presidente Mauro Vannelli, Fabbri si occuperà della supervisione delle pubbliche relazioni e della comunicazione, oltre a gestire e programmare eventi che coinvolgeranno non solo i tifosi ma tutti i terranuovesi. Sarà coadiuvata da Francesco Pianigiani, il quale continuerà a svolgere il ruolo di addetto stampa, con il compito di sviluppare sempre più la parte “social”.

In precedenza Fabbri è stata responsabile marketing nel 2014 con la Sangiovannese, poi ha rivestito lo stesso ruolo per 2 stagioni a Figline, prima con la Giallo Blù e dopo con il Valdarno Football Club, Infine una collaborazione esterna nei professionisti con l’Arezzo e di nuovo Figline Valdarno negli ultimi due campionati.

Il direttore generale Simone Finocchi spiega così la scelta di ampliare il reparto comunicazione della società: “Abbiamo pensato che la mole di lavoro prodotta dalla nostra realtà meritasse una giusta ribalta e per questo abbiamo deciso di creare un team che possa curare l’immagine del Terranuova Traiana a 360 gradi. L’idea è proporre una comunicazione innovativa, che tocchi tutti i diversi aspetti del mondo calcistico terranuovese e che faccia sì che si parli di noi in maniera quotidiana. Vogliamo proporre un lavoro di qualità caratterizzato da grande professionalità”.

Queste infine le parole di Martina da neo biancorossa. “E’ un onore entrare a far parte di un club così prestigioso e dalla storia così importante”, ha affermato Fabbri. “Non vedo l’ora di mettere al servizio del Terranuova Traiana la mia esperienza in campo sportivo e le mie conoscenze nell’area comunicazione. Ho scelto il club del presidente Mauro Vannelli perché ne ho condiviso il progetto. La strategia di comunicazione di una società di livello come quella biancorossa è un elemento chiave, per essere un top club dentro e fuori dal campo. I nostri tifosi, gli sportivi, gli appassionati, ci guardano, ci ascoltano, e noi siamo pronti a raccontare loro la nostra storia, portandoli per mano nel nostro futuro. Il nostro obiettivo è soltanto uno: raccontare il Terranuova Traiana e far parlare di Terranuova Traiana tutti i giorni. Il nostro intento sarà quello di mantenere la luce dei riflettori sempre accesa sul lavoro di tante persone che con passione e sacrificio portano avanti una società gloriosa come quella di Terranuova Bracciolini, che merita una comunicazione di qualità. Cercheremo di essere all’altezza di un compito così importante e stimolante. Un grande grazie all’Asd Terranuova Traiana che mi ha scelto per questo ruolo. Sono veramente felice ed orgogliosa della scelta fatta”.

Il presidente Mauro Vannelli e tutto il consiglio direttivo terranuovese danno il benvenuto in biancorosso a Martina!