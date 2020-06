Casina dell’acqua di Manciano temporaneamente chiusa per manutenzione. Lo scorso mercoledì’ durante la consueta sanificazione notturna per un guasto alla scheda elettronica è entrato in circolo un maggior quantitativo di disinfettante, si precisa che si tratta di un disinteffante alimentare e pertanto assolutamente non nocivo, per quanto di sapore sgradevole. In questi giorni è in atto la sostituzione della scheda e solo dopo il fontanello verrà riaperto per il consueto utilizzo. Si precisa che è possibile chiedere il rimborso all’Ufficio Ambiente del Comune dell’acqua erogata ma non consumata.