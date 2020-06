Anche quest’anno, come avviene solitamente con l’arrivo dell’estate, la sosta e il transito in via Roma saranno vietati dalle ore 10.00 alle ore 20.00 dei soli giorni festivi, a far data da domenica 21 giugno. La ZTL era stata sospesa per volontà dell’amministrazione durante il periodo di emergenza sanitaria. Il rispetto del divieto viene controllato attraverso le telecamere di sorveglianza poste in corrispondenza dei varchi.​