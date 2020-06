Cheescake Cupcakes… !!!

Ciao ragazzi, eccoci di nuovo alle ricette di Zenzero&Cannella per preparare oggi degli strepitosi cupcakes al gusto dell’estate e della frutta!!! Questa ricetta vi farà fare un figurone a termine di una cena con delle splendide e gustose monoporzioni, da jolly per una sfiziosa colazione o brunch in famiglia o tra amici e come super merenda fresca ed invitante in ogni occasione!!!

Per i golosi del cheesecake poi questi dolcetti non vi faranno rimpiangere la classica fetta di torta, anzi…una volta assaggiati vedrete che li ri-proporrete ad oltranza da quanto sono golosi e freschi, parola mia!!!

INGREDIENTI PER I CUPCAKES

150 gr zucchero

150 gr burro a pomata

200 gr farina auto-lievitante

3 uova leggermente sbattute

50 ml latte

1 pizzico di sale

1/2 cucchiaino semi di bacca di vaniglia bourbon

1 cucchiaino lievito in polvere per dolci

Marmellata di fragole q.b.(circa 12 cucchiaini colmi)

GLASSA/TOPPING:

160 gr formaggio fresco spalmabile tipo philadelphia

200 gr panna fresca da montare

1/2 cucchiaino scorzina grattugiata di limone bio(facoltativa)

140 gr zucchero a velo

Fragole fresche q.b.(una decina più altre per decorare eventualmente il piatto

Vi occorrono:

1 sbattitore elettrico

1 stampo classico da 12 cupcakes

Pirottini da forno misura cupcake standar

PREPARAZIONE:

In una insalatiera capiente montare il burro a pomata con lo zucchero qualche minuto fino ad ottenere un composto spumoso, unire il pizzico di sale, i semi di vaniglia bourbon, le uova e gradualmente ed amalgamare il tutto.

Unire quindi la farina e l’ulteriore cucchiaino di lievito alla minima velocità, impastare finché tutti i grumi non si saranno sciolti e l’impasto sarà bello liscio, quindi versare a filo il latte per ammorbidire un minimo il composto.

Posizionare i pirottini dentro la teglia preformata per cupcakes, riempire ogni pirottini fino a circa 1 cm dal bordo. Versare al centro di ogni pirottini 1 cucchiaino colmo di marmellata di fragole(fatta in casa od ottima qualità), quindi infornare a forno caldo preriscaldato a 180°C per circa 20 min(o in base al vostro forno, fare sempre la classica prova dello stecchino al centro).

Nel frattempo montare a neve ferma la panna.

In un’altra ciotola sempre con lo sbattitore a minima velocità montare il Philadelphia con lo zucchero a velo e la scorzina di limone, se volete un risultato finale ancora più fresco.

Iniziare ad unire circa un terzo della panna sempre con lo sbattitore a minima velocità per non smontate la panna.

Prendere a questo punto una spatola e finire di amalgamare un modo molto graduale con movimenti circolari molto lenti dal basso verso l’alto, sempre per mantenere il composto bello corposo e montato.

Questo passaggio é fondamentale per una glassa/toppinf perfetta e spumosa!

Versare piano in una sàc-a-poche con il beccuccio bello grande liscio o a stella in base alle preferenze, chiudere bene e lasciate riposare in frigo minimo un’ora.

Sfornare i cupcakes e solo quando saranno perfettamente freddi farcire con un cerchio concentrico di glassa e guarnire con mezza fetta di fragola fresca (mantenere attaccate anche le foglioline verdi insieme alla mezza fragola, saranno il tocco finale in più!)

Il consiglio in più:

mantenere i cupcakes cotti ma ancora da farcire in un contenitore ermetico con coperchio in frigo e togliere solo al momento di farcire e mangiare, risulteranno strepitosi nelle calde giornate d’estate…

Alla prossima fantastica ricetta

Chiara Castellucci