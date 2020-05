Test sierologici al Centro Analisi Biturgense

A seguito dell’ordinanza n. 39 della Regione Toscana, in cui si individuano i laboratori accreditati al prelievo per l’analisi sierologica nelle categorie dei lavoratori sempre in essa individuati, grazie all’accordo tra il Laboratorio San Giuseppe e il Centro Analisi Biturgense, da oggi è possibile, presso quest’ultimo, effettuare gratuitamente e su appuntamento il prelievo ematico per il test sierologico rapido degli anticorpi COVID-19.



Per informazioni e appuntamenti, telefonare allo ‪0575742547 o scrivere alla mail [email protected]