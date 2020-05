La Ginnastica Petrarca inaugura gli allenamenti on-line

La Ginnastica Petrarca si appresta ad inaugurare il percorso di allenamenti on-line. Lo stop prolungato dell’attività e l’incertezza sulla ripartenza futura hanno motivato la società aretina a strutturare modalità innovative per coinvolgere i propri bambini e i propri ragazzi, permettendo loro di restare uniti e di continuare a fare sport. Da lunedì 11 maggio, tutti i gruppi della Ginnastica Petrarca torneranno a ritrovarsi digitalmente attraverso il sistema di videoconferenza “Zoom”, con i tecnici e gli istruttori che coordineranno un vero e proprio allenamento direttamente tra le mura di casa.

Questa possibilità sarà rivolta a tutti gli atleti della ginnastica artistica femminile, della ginnastica artistica maschile, della ginnastica ritmica e della Gymnaestrada, per cui sono stati stabiliti protocolli di allenamento calibrati alle diverse fasce d’età e ai diversi livelli tecnici. Uno specifico percorso alla scoperta della ginnastica verrà proposto anche ai nuovi iscritti: i corsi on-line, infatti, saranno aperti a tutti con l’obiettivo di garantire agli aspiranti ginnasti la possibilità di poter ricevere le basi della disciplina, di poter impiegare il tempo in casa con un’attività fisica e di poter sfruttare l’attuale periodo per muovere i primi passi in uno sport. «L’intento – spiega Vania Zacchei, consigliere della Ginnastica Petrarca, – è di proporre a casa un’esperienza più simile possibile a quella vissuta in palestra, con i gruppi che possono finalmente ritrovarsi e che possono tornare a svolgere un’attività comune, guidati dal loro tecnico che può seguire l’esecuzione degli esercizi e può dare consigli su come migliorare».

L’organizzazione dei corsi on-line è stata varata dalla Ginnastica Petrarca al termine di una lunga fase di confronto che, oltre a tecnici e dirigenti, ha coinvolto anche la federazione per valutarne la fattibilità e garantire un’attività sicura e protetta. In quest’ottica, i protocolli della società sono stati strutturati nella massima tutela degli atleti e nel rispetto degli spazi a loro disposizione. Il programma degli allenamenti sarà scandito soprattutto attraverso esercizi a corpo libero per permettere agli atleti di continuare a condividere l’esperienza sportiva con i loro compagni, di restare in movimento e di mantenere il tono muscolare, la mobilità articolare, la coordinazione, la destrezza e, con il contributo della coreografa, anche la creatività. «I corsi on-line – aggiunge il vicepresidente Leonardo Calcini, – rappresentano una risposta concreta all’impossibilità di ritrovarci in palestra e ad una situazione di stop e di limitazioni che potrebbe protrarsi anche nei prossimi mesi. Gli allenamenti domestici sono apparsi come l’unica strada percorribile e ci siamo interrogati a lungo sulle possibilità e sulle modalità per attuarli, potendo così fornire un ulteriore servizio alle famiglie per oggi e per domani. Nel più prossimo futuro dovremo continuare a rispettare stringenti misure igienico-sanitarie, dunque avremo già una solida base per integrare allenamenti in palestra e allenamenti a casa».