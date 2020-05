“Test sierologici gratis? I lavoratori del trasporto se li pagano con le ferie. Alcuni medici di famiglia non considerano malattia il periodo tra test ed eventuale tampone”

“I dipendenti del trasporto pubblico, sia su gomma che su rotaia, sono ovviamente disponibili a fare la loro parte per fronteggiare l’emergenza Covid.

Bene, quindi, i test sierologici volontari che i lavoratori sono disposti a fare e ai quali hanno già iniziato a sottoporsi. Ma le regole devono essere chiare e, soprattutto, chi si rende disponibile, non deve essere penalizzato sul lavoro“.

Come? Lo ricordano le segreterie provinciali del trasporto di Cgil, Cisl e Uil: “se a un dipendente vengono riscontrati gli anticorpi con il test sierologico, deve giustamente sottoporsi al doppio tampone per la verifica e,in attesa dell’esito definitivo, rimane a casa seguendo le stesse regole come se fosse risultato già positivo. Ma – e qui è emerso il problema – alcuni medici di famiglia non considerano malattia il periodo tra l’esito del sierologico e quello del secondo tampone. E quindi non comunicano all’Inps l’ingresso in malattia del lavoratore. L’azienda non può ovviamente farlo rientrare al lavoro e l’Inps non lo considera in malattia. Al lavoratore non resta che andare in ferie, ovviamente recluso in casa“.

I sindacati, in questa vicenda, hanno registrato una convergenza anche con le prime aziende del settore interessate ai testi sierologici. “E’ evidente – concludono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti – che si tratta di un incidente burocratico. Il nostro settore è già in fortissime difficoltà, abbiamo cassa integrazione e incertezze sul futuro. Adesso non è possibile che i nostri lavoratori siano sostanzialmente costretti a pagarsi il test sierologico da soli con le loro ferie. Di questo problema abbiamo già informato le federazioni di categoria sia regionali che nazionali“.