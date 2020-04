Torna il Mercatale, sabato 4 aprile

Sotto i Portici di via Roma dalle 9 alle 19

Sabato 4 aprile dalle 9 alle 19 sotto i Portici di Via Roma appuntamento con “Il Mercatale di Arezzo” organizzato e coordinato dalla Confesercenti Arezzo. Sarà la quarta edizione del 2020.

“Il Mercatale” commenta per la Confesercenti Lucio Gori “ha un disciplinare che prevede la partecipazione di aziende agricole e artigianali, di prodotti a km zero o comunque della provincia di Arezzo, in base alla stagionalità. Le finalità della manifestazione lo ricordiamo sono principalmente quelle della promozione e valorizzazione delle eccellenze agroalimentari aretine con una selezione di produttori. Per la quarta edizione del 2020 saranno cinque le aziende presenti con formaggi, olii, legumi e farine, mieli e cioccolata artigianale”.

“Crediamo sia ancora una volta importante sottolineare” conclude Gori “ il ruolo importante dei mercati come il Mercatale, per la distribuzione dei prodotti alimentari in un momento di particolare difficoltà sociale ed economica.

Invitiamo i cittadini a fruire della possibilità di poter acquistare all’aperto, con stand ben distribuiti, con l’adozione di tutte le misure di sicurezza interpersonali indicate dal Ministero”.