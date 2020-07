Torna il Mercatale sotto i portici di via Roma

In concomitanza con la Fiera Antiquaria torna il Mercatale. Sabato 4 luglio, sotto i Portici di via Roma, Confesercenti organizza la settima edizione del 2020. Dalle 9 alle 13 ci saranno dieci stand con i prodotti di stagione: in particolare per questa edizione di luglio protagonista sarà l’aglione della valdichiana oltre alle prelibatezze alimentari dei produttori agricoli del nostro territorio.

Come ormai da tradizione, l’edizione del Mercatale rappresenta un’occasione di acquisto per le famiglie e per i visitatori. Gli stand garantiscono la genuinità dei prodotti per un mercato che si differenzia proprio per la peculiarità di valorizzare la merce a chilometro zero.

Tra gli stand saranno garantite le misure di distanziamento sociale e le regole previste dalle linee guida del Governo e del comune, per l’emergenza Covid-19.