Tornano gli eventi culturali di Chimera Arcobaleno con un doppio appuntamento all’Arena EDEN di Arezzo Sabato 8 e Domenica 9 agosto

Grazie alla collaborazione con il Cinema Eden, nel fine settimana è in programma la proiezione di 2 film all’Arena Eden, iniziativa promossa insieme ad Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno” come occasione di approfondimento sulla cultura queer e LGBTI+.

Sabato 8 agosto alle ore 21,15 in palinsesto c’è la commedia francese “Gamberetti per tutti” con protagonista una squadra di pallanuoto gay-friendly e un campione a fine carriera a cui, a seguito di sue dichiarazioni omofobe, viene chiesto di allenarla in vista del torneo dei GayGames. Ispirato ad una vera squadra di pallanuoto parigina “Crevettes Paillettées“, il film è una divertente occasione di riflessione sullo sport come veicolo di integrazione.

Domenica 9 agosto sarà la volta del film “Gli anni amari” per la regia di Andrea Adriatico e la co-sceneggiatura dell’aretino Stefano Casi. Un’onesta biografia dell’iconico Mario Mieli, intellettuale, filosofo, tra i primi attivisti del movimento LGBT italiano e pioniere della sessualità oltre gli schemi, il film ripercorre anche le rivendicazioni di tutti gli anni ’70.



Biglietti acquistabili online a prezzo ridotto dal sito del Cinema Eden Arezzo https://cinemaeden.ticka.it/