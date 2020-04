Tornano in tavola i piatti della tradizione, con la consegna a domicilio di Tuttibuoni

Quanto dovremo attendere per gustare di nuovo piatti tipici, sicuri e gustosi, fatti nel rispetto della tradizione e con cura artigianale? Sono già qui grazie a Tuttibuoni, newco nata dalla collaborazione tra la Cooperativa sociale Betadue e Terzo Cerchio srl.

“I nostri piatti – ricorda il coordinatore Simone Cipolli – si ordinano online, sul sito tuttibuoni.org. La consegna a domicilio avviene il giorno lavorativo successivo per gli ordini effettuati entro le ore 13 e consegniamo da lunedì a venerdì. I piatti poi sono semplici da preparare, possono essere conservati in frigo per 20 giorni ed essere rigenerati in pochi minuti in microonde, forno tradizionale o in padella”.

Il menù? Ecco alcune proposte: ribollita toscana, tacchino ripieno, zuppa di legumi, contorni e primi di tutti i tipi e per tutti i palati.

“In questa fase – ricorda Cipolli – consegniamo nei comuni di Arezzo e del Valdarno, sia aretino che fiorentino ma contiamo di ampliare in poco tempo il raggio di azione. Puntiamo sulla nostra diversità e cioè sulla scelta di classici della cucina italiana e di piatti tipici del territorio, con un’attenzione particolare agli aspetti nutrizionali legati alla salute e al benessere”.

“Tuttibuoni – sottolineano Gabriele Mecheri, Presidente di Betadue e Massimo Gironi, amministratore di Terzo Cerchio – è nata per declinare, a partire dalle esperienze maturate negli ultimi anni dai due partners rispettivamente nel campo dell’impatto sociale e della produzione alimentare, progetti sul food che vanno dalla produzione alla distribuzione a domicilio per la casa e per gli uffici fino allo street food. Oltre ai piatti pronti stiamo lavorando alla proposta di un paniere di prodotti selezionando le eccellenze enogastronomiche del territorio toscano realizzate con cura e passione da una rete di piccoli produttori che fanno dell’impatto sociale, del rispetto dell’ambiente e della biodiversità la propria ragione di lavoro. C’è un’attenzione sempre più marcata alla qualità delle produzioni agricole e, conseguentemente, dei piatti tipici e sani. È un settore nel quale si possono impegnare persone fragili e che consente la valorizzazione e quindi la salvaguardia dei piccoli produttori locali”.