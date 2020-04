Calcit: “preoccupazione per l’approvvigionamento di dispositivi di protezione. Estar non tempestiva”

Lo stato di emergenza Covid-19 , ha costretto a prendere decisioni che hanno visto trasferire tanti reparti ed attività fuori dall’Ospedale San Donato, rimodulando e rinforzando, allo stesso tempo e tempestivamente, i reparti di rianimazione, terapie intensive, malattie infettive e Pneumologia.

“Considerando l’evoluzione dei contagi in Italia ed in tutto il mondo queste decisioni si sono rivelate giuste ed opportune garantendo così a tutti i malati Covid e non Covid di essere curati al meglio, pure in una situazione di grande difficoltà – sottolinea il Calcit di Arezzo in una nota – dove ancora siamo in apprensione è invece lo stato di approvvigionamento dei materiali di protezione individuale per la difficoltà di reperimento in un mercato diventato caotico. E’ per questo che i cittadini si sono resi disponibili a fare donazioni per sostenere anche queste necessità.

Non è nostra abitudine guardare al passato; vogliamo solo guardare al presente ed al futuro ma occorre evidenziare che la struttura ESTAR in questa situazione non ha risposto altrettanto tempestivamente.

Ancora adesso la vediamo non adeguata all’urgenza ed auspichiamo che cambi passo velocemente e che sia anche fisicamente in campo a supportare da vicino le esigenze giornaliere delle strutture sanitarie a salvaguardia di tutto il personale sanitario.

Pensiamo anche che fin da subito sia necessario avviare una profonda ristrutturazione dell’ente ESTAR che lo renda adeguato ed all’altezza delle solide professionalità di tutto il personale sanitario” conclude il Calcit.