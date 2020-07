Torta sofficissima yogurt, fragole e cioccolato bianco

Bentornati a tutti alle ricette di Zenzero&Cannella!! Questa torta sofficissima con le fragole fresche ed il cioccolato bianco é un vero paradiso dei golosi, in più l’utilizzo dello yogurt e dell’olio di semi biologico lo rendono leggerissimo al palato e al gusto, un’ottima compromesso se non si vuole usare il burro ed il risultato é sorprendente!

INGREDIENTI:

3 uova a temperatura ambiente(fondamentale per far incorporare bene l’aria al composto e renderlo SOFFICISSIMO)

200 gr zucchero semolato(in alternativa 100 gr semolato+100 gr integrale bio)

200 gr gocce di cioccolato bianco

250 gr yogurt greco bianco (2% grassi o 5% grassi)

Scorza di 1 arancia bio

1/2 semi di baccello di vaniglia

1 bustina lievito vanigliato

100 gr olio di riso bio(od altro olio vegetale bio di ottima qualità,mais,girasole,ecc..)

250 gr farina debole tipo ’00’ (oppure 200 gr tipo ’00’+50 gr fecola di patate)

200 gr circa fragole ben mature lavate, tamponate con carta da cucina/scotte e tagliate a tocchettini

PREPARAZIONE:

In una ciotola capiente di plastica iniziare a montare uova e zucchero aggiungendolo gradualmente e aumentando piano piano la velocità dello sbattitore. Una volta incorporato bene il tutto continuare a sbattere alla massima velocità per diversi minuti, tra i 5 minimo ed i 10 minuti, fintanto che le uova diventeranno chiare, molto dense e spumosissime!

Questo passaggio é fondamentale, portate pazienza e sarete ripagati nel risultato credetemi!

A questo punto abbassare al minimo la velocità ed aggiungere gradualmente lo yogurt, quindi i semi di vaniglia, la farina. Incorporare benissimo finché il composto risulta liscio e senza grumi, quindi unire a filo l’olio e continuare ad incorporare con le fruste a bassa velocità un paio di minuti.

Per ultime aggiungere la scorza di arancia, il lievito e le gocce di cioccolato bianco.

Versare in una tortiera imburrata ed infarinata ed infornare in forno caldo 180°C per 35/40 min circa.

Sfornare e lasciar raffreddare. Ottima anche tiepida!!

Rimarrete conquistati dalla morbidezza e fragranza di questo impasto!!!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci