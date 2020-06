Tutti finanziati i progetti dei Comuni del Cammino di Francesco La Verna – Assisi, presentati tre anni fa sul Piano del Turismo 2016

«Le potenzialità del turismo lento sono tuttora un capitolo tutto da scrivere. Il Covid, nel colpirci duramente, ha però accelerato questo processo di ricerca di posti autentici,e se, come penso, il turismo tradizionale tornerà più forte di prima nelle grandi città d’arte, è nelle nostre aree interne che abbiamo il compito di fare progetti di territorio che utilizzino l’enorme visibilità di città come Firenze e Arezzo, e, parlando di Toscana, la facciano conoscere nelle sue bellissime aree tuttora incontaminate» infine, riferendosi al recente finanziamento ministeriale: «I Cammini per loro natura hanno bisogno di una sinergia forte tra comuni e territori. Per noi oggi è fondamentale quella con il Comune di Chiusi della Verna, al quale abbiamo chiesto di seguire da vicino la gestione e il coordinamento dei progetti del bando ministeriale recentemente assegnato: Non abbiamo dubbi che questa sia la scelta giusta: del resto Chiusi della Verna, oltre ad essere un hub naturale per il Cammino di Francesco, ha dimostrato, anche nelle recenti progettualità che vedono protagonista Firenze e Santa Croce come punto di partenza, di avere chiaramente a cuore la creazione di un asse unico, importante, che davvero può presentarsi come il miglior biglietto da visita a livello internazionale per il nostro territorio.»

Un lavoro articolato, e che probabilmente, nell’unire professionalità di varie discipline, vede anche in questo aspetto di multidisciplinarietà una caratteristica importante. L’architetto Roberta Fabbrini, incaricata dal Comune di Chiusi della Verna per seguire i progetti inerenti il Cammino di Francesco ci spiega in dettaglio la genesi di questo importante traguardo:

«Si tratta del completamento di uno degli obbiettivi ministeriali del Piano Stralcio Cultura e Turismo 2016: Il Piano, tra le altre cose, riteneva necessario che fossero compiute esatte ricognizioni degli itinerari escursionistici fruibili con forme di mobilità dolce, di particolare rilievo nazionale e regionale.Ne seguì un Accordo Operativo,, il n.ro 31, denominato “ I Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica “ stipulato fra Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo (MIBACT), Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria.Fin da subito iniziarono una serie di interlocuzioni sui territori interessati, sollecitate e mediate dalla nascente Associazione dei Cammini di Francesco in Toscana, miranti a valorizzare il tracciato che storicamente Francesco percorreva per muoversi tra i due luoghi di Assisi e de La Verna. Undici comuni, Arezzo, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Castiglion Fiorentino, Chiusi della Verna, Cortona, Monterchi, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Sestino, con l’appoggio importante e direi decisivo della Regione Toscana, decisero quindi di sottoscrivere un accordo convenzionale che potesse essere elemento di unione di progettualità e di obbiettivi comuni per valorizzare questo percorso. Lo studio di fattibilità fu poi elaborato nel corso dell’anno 2017, e, nel settembre 2018 seguì la presentazione alla Regione, incaricata di raccogliere i progetti dei singoli comuni convenzionati»

Come mai architetto questo ritardo? Si parla di addirittura di 4 anni fa.

«Sebbene avessimo avuto rassicurazioni circa il buon esito della raccolta progetti, nel frattempo intrvennero varie modifiche del Ministero del Turismo, un cambio di governo, la conseguente decisione di annetterlo a quello dell’Agricoltura, togliendolo alla Cultura.I successivi riassetti istituzionali hanno probabilmente generato una serie di complicazioni interne che in alcuni momenti ci hanno onestamente fatto pensare che tutto questo grande lavoro fosse andato perduto.»

E nulla è andato perduto, se con Decreto Ministeriale 557 del 20/12/2019 viene approvato il Piano Operativo della Scheda intervento 31 “I Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica “ accordo stilato nel 2017 fra Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo ( MIBACT), Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria. Con uno stanziamento ministeriale di 2.482.305,60 Euro, grazie al quale tutti i comuni dell’asse aretino sono stati finanziati sui singoli progetti presentati.

E nonostante le scarse certezze sull’esito del bando ministeriale, il sasso oramai lanciato inizia a generare nuovi e importanti stimoli: Nell’anno 2019, sulla scorta della positiva esperienza aretina,