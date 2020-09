Incidente stradale stamani alle ore 11.17 in località Castiglion Fiorentino in Via Umbro Casentinese all’incrocio con Via di Cozzano un uomo di 42 anni che era in motorino è stato tamponato ed è caduto riportando contusione della caviglia dx ed abrasione al fianco.

L’uomo è stato accompagnato dall’ambulanza della Misericordia di Castiglion Fiorentino all’ospedale San Donato di Arezzo in codice Giallo.