“Un Insolito Perdono” divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio. Vietato anche l’utilizzo di spray urticanti

In occasione della manifestazione Un Insolito Perdono, sarà vietata la vendita e la somministrazione di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio, prevedendosi in sostituzione la vendita o somministrazione in contenitori di carta o plastica. Sarà vietato anche l’utilizzo di spray urticanti e similari.

Tale obbligo scatterà dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni 4 e 5 settembre nelle seguenti strade e Piazze del Capoluogo: Via Roma, Via Isidoro Del Lungo, Via Poggio Bracciolini, P.zza Varchi, P.zza Magiotti, P.zza Umberto I ed i Vicoli compresi nell’area sopra descritta.