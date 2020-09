“Un Insolito Perdono”: variazioni alla viabilità lungo le strade del centro storico dal 4 all’8 settembre

In occasione della manifestazione Un Insolito Perdono la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta lungo le vie del centro storico dal 4 all’8 settembre compresi.

In particolare dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 4 settembre, dalle ore 18 alle ore 24 del 5 settembre e dalle ore 20 alle ore 24 del 6 settembre è vietata la circolazione e a tutti i veicoli in Via Isidoro Del Lungo, Via Roma, P.zza Varchi e Via Poggio Bracciolini;

Il giorno 8 settembre avrà luogo una Processione religiosa con partenza alle ore 21.00 dalla Chiesa di S. Maria al Giglio e termine all’Insigne Collegiata S. Lorenzo in P.zza Varchi, e pertanto durante il transito della stessa sulle seguenti strade: Via Burzagli, Via Puccini, Via Pascoli, Via Dante, P.zza V. Veneto, Via Roma e P.zza Varchi, il personale addetto alla regolazione del traffico sospenderà temporaneamente la circolazione dei veicoli limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della manifestazione religiosa.

Dalle ore 7.30 alle ore 17.00 del 6 settembre è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli con rimozione forzata su entrambi i lati di Via Trieste (tratto compreso tra Via Palloni e P.zza V. Veneto.