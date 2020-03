Un progetto di sviluppo per la Valdichiana

Si è svolto ieri (n.d.r.: 06/03/2020) l’incontro, in Camera di Commercio nella sede di Arezzo, tra amministratori locali della Valdichiana, associazioni di produttori agricoli, commercianti, artigiani ed industriali per riflettere su un percorso da condividere e concertare, con il territorio, al fine di dare vita ad un progetto di sviluppo e di relazioni, che interessi il mondo della produzione, della trasformazione, del commercio e del turismo.

Capofila per le Amministrazioni Comunali è il Sindaco di Civitella in Val di Chiana, Ginetta Menchetti, che aprendo i lavori ha spiegato come questa iniziativa nasca per dare risposte al mondo produttivo della Valdichiana. “La politica della Valdichiana senese ed aretina, in questo periodo economico negativo che investe tutti i settori della produzione, ha risposto iniziando questo percorso che deve vederci tutti insieme impegnati per la creazione di una progettualità di sviluppo di area” – dice Ginetta Menchetti – “non ci sono più delimitazioni amministrative, l’area della Valdichiana ormai è un tutt’uno, ci accomunano: storia, tradizioni ma soprattutto l’economia di valle, che in questo momento ci chiede, a tutti, di impegnarsi ognuno nei propri ruoli”.

Il Presidente della Camera di Commercio, Massimo Guasconi, ha manifestato il pieno appoggio all’iniziativa, in quanto i tempi sono maturi e necessari per una progettualità di sviluppo locale condivisa tra tutti gli attori.

L’Assessore regionale all’agricoltura, Marco Remaschi, ha plaudito all’iniziativa ed ha data la disponibilità della Regione Toscana ad essere al fianco del territorio della Valdichiana, per questa importante azione. “Gli strumenti di attuazione ci sono già” – ha detto Marco Remaschi – “si chiamano polo di eccellenza e/o comunità del cibo, possiamo partire già da subito, ma è importante che il modello sia concertato e condiviso dal basso. Questo nuovo soggetto potrà agevolare e accelerare i processi di consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole e i diversi settori e potrà facilitare la predisposizione di progetti, anche intercettando risorse regionali, nazionali ed europee”.

Hanno partecipato all’incontro anche l’Assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e la Vice-Presidente del Consiglio Regionale Lucia De Robertis, confermando che l’area della Valdichiana è un territorio importante per la Regione Toscana perchè ha dimostrato, in questi ultimi anni, di possedere una governance e una progettualità unica.

Durante l’incontro si sono susseguiti diversi interventi tecnici e dei rappresentanti delle associazioni di categoria, che hanno sposato a pieno l’iniziativa manifestando il loro interesse a proseguire speditamente.

Presenti in platea anche i rappresentanti dei Comuni dell’area aretina e senese che, con la loro presenza, hanno confermato l’interesse a costruire un soggetto che risponda ai bisogni dei territori con una progettualità nuova di medio e lungo periodo.

In conclusione è stato deciso che la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, rappresentando le imprese di tutto il territorio, sarà la cabina di regia del nuovo soggetto, snello e operativo, e insieme al Comune di Civitella in Val di Chiana nei prossimi giorni predisporranno delle richieste per concretizzare le manifestazioni di interesse degli Enti e delle associazioni; successivamente saranno organizzati degli incontri con gli imprenditori, sul territorio, di presentazione e di ascolto.

L’iniziativa è una risposta forte alle esigenze delle imprese del territorio della Valdichiana che, in più momenti e in diversi settori, hanno sollevato la necessità di costruzione di un percorso di progettazione di sviluppo economico dal basso.