Un successo il cinema all’aperto d’estate a Monte San Savino

Positivo il bilancio per la rassegna di cinema all’aperto proposta durante i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre dal Comune di Monte San Savino, in collaborazione con l’azienda speciale Monteservizi.

Nonostante il periodo complesso, susseguente al lockdown, con ancora tante incertezze e difficoltà per quanto riguarda il settore degli eventi e spettacoli, la risposta del pubblico alle proiezioni presso il Teatro all’aperto, dove si sono susseguite in totale 17 “pellicole”, è stata estremamente positiva.

Il rispetto delle condizioni di sicurezza ha ridotto la capienza per quanto riguarda la location, ma ciò nonostante si è registrata la presenza media di circa 50 spettatori a proiezione, numero che conferma la bontà dell’idea e la qualità e attrattiva dei film proposti.

“Abbiamo creduto in questo progetto che ha dato un segnale forte, rimarcando l’importanza di mantenere presente una vita sociale, culturale, con occasioni di intrattenimento anche in momenti non facili” dichiara il Sindaco Margherita Scarpellini “L’idea è stata innovativa per il nostro territorio e ha raccolto il meritato successo, sia con i residenti che con chi veniva da fuori. Fa piacere riscontrare il buon esito, che si combina con quello di altre iniziative fortemente volute, come ad esempio il Festival Musicale Savinese, una tradizione che abbiamo mantenuto viva mentre tutti i principali eventi estivi, anche nei comuni circostanti, venivano sistematicamente annullati”.

La rassegna prevedeva anche una particolare attenzione alle famiglie e ai bambini, con una programmazione specifica col biglietto ridotto al giovedì a soli 4 euro e ingresso gratuito per i minori di 6 anni. Anche in questo caso il riscontro è stato estremamente positivo.

Un ringraziamento va rivolto a tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della rassegna, in particolare al personale che ha predisposto le misure di sicurezza previste dai protocolli anticontagio.

A breve le attività culturali a Monte San Savino ripartiranno al Teatro Verdi, con la stagione teatrale e la consueta programmazione cinematografica.