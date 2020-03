Un viaggio tra i personaggi dell’Io con il “Teatro interiore”

La quarta edizione del percorso della Libera Accademia del Teatro prenderà il via da sabato 7 marzo

Psicologia e teatro si uniscono per approfondire le dinamiche del palcoscenico interiore di ogni allievo

La Libera Accademia del Teatro inaugura la quarta edizione del “Teatro interiore”. Il percorso prenderà il via dalle 15.30 di sabato 7 marzo nei locali della scuola in piazzetta della Santissima Annunziata e avrà come tema “Il nostro cast interiore”, sviluppandosi attraverso quattro incontri che accompagneranno gli allievi alla scoperta dei diversi personaggi del proprio Io. I singoli appuntamenti saranno focalizzati su emozioni e sentimenti, per approfondire come ogni persona vive le diverse situazioni quotidiane tra immaginazione, volontà e potenzialità: la prima lezione sarà dedicata ad aggressività e rabbia, la seconda di sabato 28 marzo ad amore e affettività, la terza di domenica 5 aprile ad ansia e insicurezza, e la quarta di sabato 18 aprile a gioia e spensieratezza.

La specificità del “Teatro interiore” è di proporre questo viaggio alla scoperta di sé stessi attraverso la combinazione tra psicologia, psicosintesi e teatro. Le tecniche di analisi introspettive permetteranno di esplorare i vari aspetti dell’Io e di analizzare le dinamiche del proprio palcoscenico interiore, mentre gli esercizi, le improvvisazioni e i giochi della pratica teatrale favoriranno lo sviluppo delle potenzialità espressive, comunicative e relazionali. L’approfondimento e la messa in scena dei personaggi più celebri della drammaturgia classica faranno inoltre da guida per focalizzare come emozioni e stati d’animo siano stati espressi e raccontati in diverse situazioni, favorendo un parallelo con quanto vissuto da ogni allievo nella quotidianità. A tenere il percorso saranno le docenti Amina Kovacevich (attrice, regista e insegnante di recitazione e mimesica) e Francesca Barbagli (psicologa clinica con formazione in psicosintesi, insegnante e regista), che uniranno le rispettive competenze professionali per accompagnare i partecipanti a leggersi nel profondo e ad attivare un dialogo costruttivo con sé stessi e con gli altri. «Il mondo interiore di ognuno di noi – spiegano Barbagli e Kovacevich, – è composto da tanti diversi personaggi che è importante conoscere per esprimere al meglio le proprie potenzialità e per strutturare un progetto di vita coerente con le proprie volontà. I quattro incontri permetteranno di vivere un cast del proprio palcoscenico interiore attraverso un percorso tra conscio e inconscio, tra introspezione e condivisione, dove gli strumenti analitici della psicologia opereranno in stretta sinergia con gli strumenti espressivi del teatro».