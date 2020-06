Unione dei Comuni Montani del Casentino, ultima tranche di lavori di manutenzione nella Ciclopista dell’Arno: operai al lavoro

Al via in l’ultima tranche di lavori di manutenzione ordinaria nel tratto casentinese della Ciclopista dell’Arno. Operai già al lavoro. Dopo il taglio dell’erba nel percorso che collega le Macee a Rassina e gli interventi nel tratto che da Stia arriva a Castel San Niccolò, sono iniziati gli interventi nella ciclovia che va da Poppi a Bibbiena.

“L’alluvione di novembre e di dicembre 2019 ha dissestato alcune parti del percorso. Il direttore dei lavori ha dovuto predisporre una perizia di variante per sistemare i danni e in questi giorni stiamo approvando questa perizia per poter ripartire con i lavori – ha spiegato Giampaolo Tellini assessore di riferimento nell’Unione – a breve sarà fatto il collaudo e i lavori verranno presi in carico dall’Unione. Purtroppo i tempi si sono dilatati a causa dell’emergenza sanitaria che ha bloccato i lavori. Sono stati mesi difficili per tutti, l’emergenza legata al Coronavirus e i tanti giorni di pioggia hanno notevolmente ritardato il programma e gli interventi realizzati ora risultano in ritardo di alcune settimane. Tuttavia siamo al lavoro per recuperare il tempo perso e riaprire tutti i tratti di ciclopista con i lavori di manutenzione già realizzati”.