Il Sindaco Filippo Vagnoli appoggia la proposta di Ghinelli sugli ospedali da campo e le strutture dismesse commentando così:

“La situazione è critica e non possiamo attendere oltre e credo che la proposta di Ghinelli e Tanti debba essere sostenuta con forza da tutti i sindaci come immagino e spero accadrà presto. I nostri ospedali devono poter continuare ad offrire i loro servizi e prestazioni essenziali e non possiamo permetterci che la curva in salita del virus ci costringa a convertirli in ospedali covid dismettendo di fatto le altre funzionalità di base. Quindi bene l’idea degli ospedali da campo o il recupero di strutture dismesse per i pazienti covid19 che spero venga accolta favorevolmente”.

Poi Vagnoli entra nel merito della risposta del Direttore D’Urso dicendo: “Il Direttore Generale della Asl ha accolto la mia proposta sull’utilizzo delle sale operatorie di Bibbiena per dare ossigeno al San Donato in questo momento. Nei prossimi giorni avremo un quadro più preciso su quali saranno le attività che verranno trasferite”.

Vagnoli poi esprime vicinanza a Ghinelli e alla popolazione di Arezzo: “Il momento è critico per tutti, ma Arezzo sta soffrendo un po’ di più di tutti. Per questo esprimo solidarietà al Sindaco e a tutti gli aretini che in questi giorni si trovano a dover affrontare una situazione molto delicata”.