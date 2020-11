Soci: messa in sicurezza di Viale Matteotti

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza pedonale e di regimazione delle acque in Viale Matteotti a Soci.

A darne notizia il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Matteo Caporali: “Si tratta di un intervento molto importante e molto atteso dai cittadini visto che questo tratto di strada è molto frequentato dai pedoni. Realizzeremo 50 metri di marciapiedi che consentiranno una fruizione in tutta sicurezza di questo tratto di viabilità. Inoltre ci occuperemo di un’altra problematica molto urgente che è quella della regimazione delle acque provenienti dalla statale che hanno causato, nel tempo, molti danni ai privati cittadini”.

L’investimento complessivo per i lavori è di 10 mila euro tutto da bilancio comunale.

Il Comune di Bibbiena sta comunque continuando a progettare vari interventi sul fronte della sicurezza.

Tra questi i marciapiedi in località La Nave a Bibbiena Stazione per un importo di 100 mila euro, per i quali l’amministrazione ha partecipato ad un bando ed è in attesa degli esiti.

Un progetto da 200 mila euro è pronto anche per i marciapiedi di Via Dante a Bibbiena. Questo intervento riguarderà il tratto alto di Via Dante a servizio delle scuole, da Via della Fornace a Viale Michelangelo. Anche per questo l’amministrazione è pronta per partecipare ai bandi che usciranno nei prossimi mesi.

Altro importante progettualità riguarda la riqualificazione di tutti i marciapiedi che si trovano all’interno dei paesi. A questo proposito Matteo Caporali commenta: “Dobbiamo appaltare i lavori di questi marciapiedi che hanno bisogno di una ristrutturazione complessiva visto che si tratta di presidi primari di sicurezza nella fruizione del territorio all’interno dei paesi del nostro comprensorio”.