Valtiberina, ventinove artisti si uniscono per beneficenza con il brano “Promesso”

Si intitola “Promesso” il brano scritto e arrangiato da Niccolò Neri, giovane e già affermato chitarrista e compositore valtiberino, e dal biturgense Mattia Barni, mago della consolle. Entrambi hanno all’attivo numerose collaborazioni artistiche di prestigio e hanno deciso di mettere insieme le forze per creare un pezzo inedito che parlasse dell’emergenza Covid-19 e del tornare di nuovo a socializzare.

“Il brano è stato interpretato da quasi trenta artisti dell’intera Valtiberina; ci sono cantanti e musicisti di Sansepolcro, Città di Castello, San Giustino, Anghiari e non solo…” come ci racconta lo stesso Mattia Barni che ha messo insieme questo collettivo, per l’occasione chiamato “Artisti della Valtiberina”, insieme al giovane biturgense Michele Rossi Flenghi che ha all’attivo numerose collaborazioni nel mondo del teatro, delle tv nazionali e delle produzioni locali.

“Un giorno, ascoltando un brano collettivo in radio, mi è venuto in mente di proporre l’idea ad un caro amico con cui ho realizzato alcune produzioni come ‘The Jack’ o ‘C’era una volta al borgo’ e così ho chiamato Mattia e ci siamo subito messi in moto” ci riporta Michele Rossi Flenghi che ci tiene anche a precisare che gli artisti coinvolti “sono chiaramente una piccola parte del nucleo di artisti musicali presenti in vallata ma abbiamo dovuto fare delle scelte anche perché già realizzare un brano con quasi trenta musicisti e cantanti è stato decisamente complicato”.

Il brano ha anche uno scopo benefico: esso sarà infatti reso disponibile a chi vorrà acquistarlo tramite le piattaforme digitali ma verrà inserito anche all’interno di apposite chiavette usb che potranno essere reperite in alcuni negozi di Sansepolcro, Città di Castello e Anghiari a fronte di un’offerta libera che verrà devoluta alla Croce Rossa essendo uno degli enti extraterritoriali che ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19.

Il brano sarà in programmazione su Errevutì già da questa settimana e verrà presentato ufficialmente in conferenza stampa martedì 23 Giugno alle 12.00 presso la sala consiliare del Comune di Sansepolcro. Da tale data sarà reso disponibile, come già detto, anche online e presso alcuni esercizi commerciali mentre il video ufficiale, a cui hanno partecipato anche numerosi altri cittadini della Valtiberina e alcuni noti videomaker locali che hanno reso disponibili immagini girate durante il periodo della quarantena, sarà diffuso la settimana successiva.