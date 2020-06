Casucci (Lega): “L’ufficio postale di Badia Prataglia è fondamentale per la comunità. L’apertura per un solo giorno alla settimana ha stravolto necessità e abitudini”

“Nel giro di alcuni anni le aperture dell’ufficio postale di Badia Prataglia sono passate da 6 giorni a 3 e infine, come attualmente nel post-Covid, soltanto ad un giorno la settimana, il venerdì. Per evitare assembramenti e code, come si stanno verificando, è necessario ripristinare almeno l’orario pre-Covid. La presenza di un ufficio postale in una frazione montana come Badia Prataglia è fondamentale per la popolazione, soprattutto quella più anziana, e per garantire un minimo di offerta ai fini turistici di una località climatica ad alto valore ambientale naturalistico e paesaggistico all’interno del Parco Nazionale del Casentino. L’apertura di un giorno alla settimana ha stravolto ulteriormente le abitudini e le necessità della comunità -dichiara il Consigliere regionale Marco Casucci (Lega)- Per ovviare ad una sola apertura settimanale, i residenti di Badia sono costretti a scendere a valle, fino a Soci o Poppi. Vogliamo soluzioni per una situazione inaccettabile e non molleremo finché tali soluzioni non verranno trovate. Mi è sempre stato caro il tema delle aperture degli uffici postali nelle zone montane, a tal proposito ho presentato vari atti nel corso degli anni”.