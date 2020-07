Verso le elezioni: diritto di voto e candidatura dei cittadini comunitari residenti ad Arezzo

I cittadini di uno Stato dell’Unione europea residenti nel comune di Arezzo che intendono esercitare il diritto di voto e/o presentare la propria candidatura alla carica di consigliere comunale nelle prossime elezioni comunali del 20 e 21 settembre, se non risultino già iscritti nell’apposita lista elettorale aggiunta per le elezioni amministrative istituita presso il Comune, devono presentare all’ufficio elettorale del Comune di Arezzo la domanda per l’iscrizione nella lista elettorale aggiunta per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, entro martedì 11 agosto 2020 (quinto giorno successivo a quello dell’affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali).

Per i requisiti e le modalità di presentazione della domanda, che deve essere presentata entro l’11 agosto, consultare la pagina informativa “Elezioni comunali per i cittadini comunitari residenti”

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Ufficio Servizi Demografici e Statistica

Elettorale – piazza Amintore Fanfani 1 – 52100 Arezzo

Numero di telefono: 0575/377239-774-229

Fax: 0575/377216

E-mail: [email protected]